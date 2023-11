Niklas atakuje. Pojawi się również w Małopolsce. Uważajcie!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzega przed marznącymi opadami. Ostrzeżenie obowiązuje od 23 listopada, od godz. 11.00 do godz. 20.00. Równocześnie IMiGW przestrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80km/h, z południowego zachodu.

Dodatkowo meteorolodzy informują, że od 23 listopada, od godz. 15.00 do piątku, do godz. 6.00 może wystąpić silny wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 70 proc.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach.

