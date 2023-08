Niezwykły widok. Bociany obsiadły całe osiedle domków pod Krakowem. Po sejmiku odpoczęły i odleciały do ciepłych krajów

Wylądowały bociany, przybędzie dzieci

Ptasie sejmiki i długa podróż

Obecnie trwają "sejmiki bocianie", na których ptaki przygotowują się do odlotów. Niektóre już wyruszyły.

Bociany gromadzą się na "sejmikach", zbierają w duże grupy po kilkadziesiąt ptaków. Żerują na okolicznych łąkach. I nabierają sił na długi lot, bo dziennie przelatują około 250 km. Do Afryki pierwsze lecą dorosłe bociany, które w tym roku nie wychowywały młodych. Następnie lecą tegoroczne młode bociany. Ornitolodzy, specjaliści obserwujący ptaki szacują, że z tej grupy najwięcej, bo około 30 procent ptaków ginie, bo podróż z Polski do Afryki jest długa i niebezpieczna. Ostatnie boćki odlatujące do ciepłych krajów to osobniki dorosłe, które w tym roku odchowały młode i już "wysłały" swoje potomstwo w jesienną podróż.