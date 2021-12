Niezwykłe widowisko świetlne na otwarcie Pałacu Krzysztofory. Co jeszcze czeka na krakowian? [PROGRAM]

godz. 10.00 – Zaczarowany Kraków, czyli czytanie na śniadanie – czytanki dla dzieci Kraków to miasto o bogatej i wielowiekowej historii, której początków już nikt nie pamięta. Ale od czego są opowieści i legendy, które rzucają światło na to, co wymyka się ludzkiej pamięci?

godz. 15.30 – Księgi Krzysztoforskie. Magiczne Sztuki Baltazara – przedstawienie dla dzieci

Zapraszamy na kolejne przedstawienie dla dzieci w ramach cyklu „Księgi Krzysztoforskie”. Tym razem zapraszamy w magiczną podróż. Opowiemy o nieznanej krakowskiej legendzie, której głównym bohaterem jest Sztukmistrz Baltazar i jego wierny pomocnik, daleki kuzyn, Jasiek, zwany Melepetą.

Przeniesiemy się do średniowiecznego Krakowa, gdzie powszechnie szanowany Baltazar bawił swoimi sztuczkami królewski dwór na Wawelu. Któregoś dnia Melepeta pozazdrościł kuzynowi talentów magicznych i postanowił zabrać Baltazarowi to, co było dla niego najcenniejsze. Coś, co dawało mu siłę bycia krakowskim sztukmistrzem. Co to było i jak się ta historia skończyła, dowiecie się, oglądając tę niezwykłą, pełną magii i iluzji historię.

Przedstawienie dla dzieci od 3 do 12 lat. Konieczność rezerwacji miejsc: [email protected], limit 50 osób. Cena: 10 zł od dziecka (jeden opiekun wstęp wolny). Bilety do nabycia w Centrum Obsługi Zwiedzających w pałacu Krzysztofory.