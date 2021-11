Niepołomice/Wieliczka. Ekspresowy autobus aglomeracyjny do centrum Krakowa pojedzie od stycznia 2022

Projekt, który zainicjowały Niepołomice, będzie wielką korzyścią nie tylko dla mieszkańców tego rejonu, ale także gminy Wieliczka i Krakowa.

- Od początku przyszłego roku autobus 301 pojedzie 47 razy w dni powszednie (obecnie są 32 kursy – red.), w szczycie co 20 minut, a w pozostałych godzinach co 30 minut. W soboty i dni świąteczne liczba kursów wzrośnie do 18 (z siedmiu, co oznacza że w weekendy autobus pojedzie co godzinę – red.). Pewne jest także wydłużenie trasy tej linii do Nowego Kleparza. Opracowujemy teraz rozkłady jazdy dla 301 jako agloekspressu – powiedział nam w czwartek Sebastian Kowal, rzecznik Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.