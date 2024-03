Niecodzienne wydarzenie w Krakowie: XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn w Krakowie. Przemarsz z orkiestrą, unikalny hejnał i rejs statkiem

Zaskakująca geneza Zjazdu Krystyn

Stworzyła go jedna z najbardziej znanych Krystyn w Polsce - Krystyna Bochenek, znana i ceniona dziennikarka Radia Katowice, którą później wybrano na wicemarszałka Senatu. Tragicznie zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. To właśnie od jej imienia zapoczątkowano tradycję Zjazdu Krystyn, które odbywa się na ich imieniny, 13 marca. Pierwszy Zjazd odbył się w Katowicach w 1998 roku. Od tamtej pory, każdego roku różne miasta w Polsce goszczą to unikalne wydarzenie. Nawet pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w 2020 roku, kiedy to Krystyny spotkały się online.

Zjawiskowy pochód Krystyn w zielonych kapeluszach

Wszystkie panie o imieniu Krystyna mieszkające w Krakowie i okolicach są serdecznie zapraszane do udziału w dorocznym zjeździe. Z racji tego, że 13 marca to również święto Bożen, one także są zachęcane do dołączenia do tego wyjątkowego spotkania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zjazdkrystyn.com.pl.