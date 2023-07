Nie żyje Milan Kundera. Autor "Nieznośnej lekkości bytu" miał 94 lata

- Wraz z decyzją o emigracji przychodzi decyzja o zmianie języka, w którym pisze. Z pisarza czeskiego, staje się twórcą francuskim. Został pozbawiony obywatelstwa czechosłowackiego, wcześniej trafił na indeks. Zmiana języka była wyrazem buntu wobec tego, co go spotkało, przeciwko rzeczywistości panującej w Czechosłowacji. Początkowo nie znał francuskiego na tyle, by pisać w tym języku, robił to więc z pomocą tłumacza. Uważał też, że nikt lepiej od niego nie przełoży książek na czeski, stąd ukazywały się one z wieloletnim opóźnieniem w stosunku do europejskich rynków - mówi dr Magdalena Brodacka-Dwojak.