Premiera musicalu "Kopernik" otwiera sezon w Operze Krakowskiej

Przełomowe odkrycie, które stało się rewolucją w nauce i na zawsze zmieniło postrzeganie świata; polityczne rozgrywki i historyczne przemiany; wreszcie uczucie bez szans na spełnienie - opowieść o Mikołaju Koperniku to wielowątkowa narracja ukazująca postać astronoma z perspektywy szerszej niż mówią o Koperniku szkolne podręczniki.

„Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu odłożyć na chwilę astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i do serc” – zapowiadają twórcy muzyczną opowieść o jednym z najsłynniejszych astronomów.

Libretto musicalu przywołuje najważniejsze wydarzenia z życia astronoma. Mamy więc studia w Krakowie, Padwie i Bolonii, pracę naukową we Fromborku, posługę kanoniczą, praktykę lekarską i badania astronomiczne, uczestnictwo w koronacji Zygmunta Starego i Hołdzie Pruskim, wreszcie powstanie i publikację pięcioksięgu „De revolutionibus”.

"Nie zabraknie też miejsca dla wątku intelektualnej i emocjonalnej relacji uczonego z Anną Schilling" - zapowiadają twórcy. Autorzy spektaklu chcą pokazać publiczności Mikołaja Kopernika – wybitnego astronoma, wielkiego Polaka, ale także, po prostu – człowieka, otwartego i pełnego naukowej pasji.