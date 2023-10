Migracje w światowej literaturze. Piętnasta edycja Festiwalu Conrada od 23 do 29 października w Krakowie

- Migracji towarzyszy przekraczanie granic i opuszczanie własnego środowiska: migrantem jest zarówno dziecko chłopskiej rodziny z Wołkowyi, które jedzie na studia do Warszawy, jak i uchodźczyni z Kolumbii w drodze do Teksasu. Ktoś, kto szuka swojej życiowej szansy w atrakcyjniejszym zawodowo środowisku, ktoś, kto chce zerwać ze swoją tradycją, i ktoś, kto jest we własnym kraju prześladowany i musi wyjechać, żeby nie stracić życia albo żeby jego dzieci wychowywały się bez strachu – podkreśla Michał Paweł Markowski, dyrektor artystyczny festiwalu.

Autorytarne reżimy i ludzkie dramaty

Nona Fernández Silanes, chilijska autorka powieści, scenariuszy i sztuk teatralnych oraz Martín Kohan, jeden z najważniejszych pisarzy argentyńskich, piszą właściwie o tym samym - ukazują sposób funkcjonowania dyktatur, które zmuszały do ucieczki tysiące mieszkańców Ameryki Południowej. W zamyśle organizatorów festiwalu spotkanie z tą parą pisarzy, będzie okazją, by przyjrzeć się autorytarnym reżimom i zastanowić, jakie wnioski płyną z doświadczeń Chile i Argentyny.

Maryam Madjid sama mówi o sobie: „Nie wiem, czy bardziej jestem Francuzką czy Iranką – obie tożsamości są we mnie zawsze i wszędzie”. W dzieciństwie Madjidi wyemigrowała z rodzinnego Iranu do Francji. Następnie spędziła cztery lata w Pekinie i dwa lata w Stambule jako nauczycielka języka francuskiego. Obecnie uczy go małoletnich uchodźców oraz cudzoziemców we Francji. Jak w jej twórczości odbija się temat migracji?

Na krakowskim festiwalu pojawi się też jedna z najważniejszych dziś postaci skandynawskiej kultury – Sofi Oksanen. Okrzyknięta literackim fenomenem przez „The Times”, udowodniła mistrzostwo w opisywaniu ludzkich dramatów i wrażliwość zarówno na sprawy historyczne, jak i współczesne. Dzięki temu, że jej ojciec jest Finem, a matka Estonką, Oksanen czerpie z dwóch odmiennych kultur i stale migruje między ich perspektywami.