Nie tylko Kraków ze Strefą Czystego Transportu. Chcą jej też Warszawa i Wrocław. Jak weryfikować, kto może wjechać do SCT?

Kto może wjechać do SCT? Potrzebne specjalne nalepki

Strefa Czystego Transportu (SCT) ma zacząć obowiązywać w Krakowie 1 lipca 2024 r. Magistrat przypomina, że zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwałą SCT obejmie całe miasto. Pojawia się jednak pytanie: jak weryfikować, kto może a kto nie wjechać do Strefy Czystego Transportu.

Urzędnicy mają już pewien pomysł. - Pojazdy uprawnione do wjazdu do SCT muszą być oznaczone nalepką. Wniosek o jej wydanie będzie można złożyć on-line przez specjalną stronę internatową lub stacjonarnie w wyznaczonych punktach Urzędu Miasta - zapowiada gmina.

We wniosku o wydanie nalepki będzie należało podać dane, umożliwiające weryfikację uprawnień pojazdu do wjazdu do strefy. Część z tych danych, w tym m.in. rok produkcji i rodzaj paliwa, będzie umieszczona na nalepce. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy będzie można starać się o jej wydanie.