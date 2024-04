W Małopolsce maleje liczba kradzionych samochodów, ale wciąż te same marki są na celowniku złodziei. Masz takie auto? Lepiej uważaj!

Spadek liczby kradzieży o 30%

W zeszłym roku w Małopolsce zgłoszono 117 przypadków kradzieży samochodów, co oznacza spadek o niemal 30% w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to odnotowano 165 kradzieży. Dane pokazują, że od wielu lat w regionie utrzymuje się trend spadkowy. Najwięcej kradzieży samochodów w całej Małopolsce miało miejsce w Krakowie (43% wszystkich skradzionych aut), choć jest to znacznie mniej niż w poprzednich latach, kiedy to odsetek ten wynosił od 50 do 60%.