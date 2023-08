Netflix nakręcił w Krakowie nowy film. "Freestyle" to opowieść raperze-dilerze, która będzie miała premierę 13 września

Diego, uliczny raper po odwyku, zrywa z dilerką i koncentruje się na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą, odrzucając krążące wokół pokusy zdobycia łatwych pieniędzy. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diega pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu szybki interes – zakup oraz przemyt sporej ilości kokainy. Diego podejmuje wyzwanie, jednak nie wszystko idzie po jego myśli. Świat, przed którym uciekał, zasysa go jak bagno i brutalnie konfrontuje z gangsterskim podziemiem. Czy mężczyzna wyjdzie z tego cało?

Krakowski półświatek bujający się w rytm hip-hopu to nowa filmowa propozycja, którą funduje widzom Maciek Bochniak - reżyser znany dotychczas z produkcji takich, jak "Disco Polo" czy "Magnezja". "Freestyle" to opowieść o ambitnym i pełnym pasji Diego - młodym raperze, który mimo mrocznej sławy, jaką zawdzięcza słynnemu w narkotykowym świecie ojcu, stara się dokonywać dobrych wyborów. Nie zdaje sobie jednak sprawy z konsekwencji, jakie będzie musiał ponieść decydując się zaryzykować wszystko, by móc tworzyć muzykę na własnych zasadach.