Najstarsza pstrągarnia w Europie Środkowo-Wschodniej znów działa. Pstrągarnia „Rózin” w Dubiu to miejsce wyjątkowe

Był rok 1850, kiedy to hrabia Potocki, z pewnością zauroczony wyjątkowością tego miejsca, postanowił założyć tu pstrągarnię. Trudno mu się dziwić – te kilka hektarów otoczonych leśnymi wzgórzami, z przepływającym nieopodal potokiem – zachwyca. Porównując dziś to miejsce z archiwalnymi widokówkami z tamtych lat – krajobrazowo niewiele się tu zmieniło. Jest tak samo sielsko. Poznajcie pstrągarnię „Rózin” w Dubiu. Najstarsze takie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, które działa do dziś!