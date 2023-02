Najnowszy krakowski mural ozdobił ścianę nowoczesnego budynku w starej dzielnicy

- Ściana, do której adresowany jest ten projekt znajduje się na krakowskim Kazimierzu - dzielnicy, która ze względu na swoją historię, wymagała szczególnej uwagi. Postanowiliśmy zainspirować się tradycją żydowskiej wycinanki, adaptując ją na współczesną formę graficzną. Zależało nam na tym, by mural wpisywał się w otaczającą go przestrzeń - architekturę i klimat Kazimierza - wyjaśnia Przemysław Wideł, grafik Medicine.