Najlepsze życzenia i wierszyki na Święta Wielkanocne 2022 – poznaj życzenia tradycyjne, oficjalne, ale także te zabawne oraz religijne!

Kiedy składać życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych?

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych:

Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Was siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia.

***

Szczere życzenia, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa przesyła…

***

Dzieląc się jajeczkiem przy świątecznym stole Zastanów się chwilę: - Co jest najważniejsze na tym łez padole? Życzę Ci miłości – ale do bliźniego, wiary – bezgranicznej, serca – otwartego i nastroju... Duchem Świąt pełnego.

***

Radosnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości i nadziei, a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych.

***

Szczęście nadaje sens życiu, to magia w Twym sercu zaklęta. Nie pozwól mu zostać w ukryciu, podaruj je bliskim na święta. Wesołych Świąt!

***

Smacznego jajka, pokoju baranka

i cudnego wielkanocnego poranka!

***

Dziś króliczek do koszyczka wrzucił złote Ci jajeczka.

I powiedział „Dobrych Świąt”, żeby troski poszły stąd.

***

Niech Ci jajeczko dobrze smakuje,

bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek spełni marzenia

wiary, radości, miłości, spełnienia!

***

Jajeczka przepysznego. Śmigusa mokrego

I zajączka z prezentami kicającego!

***

Obfitych łask i błogosławieństw,

od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych,

z radosnym Alleluja życzy...

***

Niech Zmartwychwstały Chrystus

oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem

i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych świąt Wielkanocnych!

***

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby święta wielkanocne przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha!

***

***

***

***

Niech te święta wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole

oraz smacznego święconego jajka

w imieniu swoim i całej rodziny życzy…

***

Wesołego królika, co po stole bryka,

spokoju świętego i czasu wolnego,

życia zabawnego w jaja bogatego

i w ogóle wszystkiego, kurczę, najlepszego!

***

Dwa kurczaczki się spotkały

i pisankę dać nam chciały.

Z jajka woda wyleciała,

śmigus - dyngus obwieszczała.

***

Wesołego jajka,

kurczaków, baranka,

ciasta z rodzynkami,

ostrego chrzanu,

tęczowych mazurków,

mokrego Dyngusa

i ode mnie całusa.

***

Dużych jajeczek,

wina pięć beczek,

tłustego boczku, prostego kroczku.

Dwa wiadra wody świątecznej zgody!

***

Cukrowy baranek ma złociste różki

pilnuje pisanek na łączce z rzeżuszki.

A gdy nikt nie patrzy, chorągiewką buja

i cichutko beczy Święte Alleluja.

***

Spokojnych i radosnych świąt spędzonych w gronie najbliższych osób, a także zdrowia, szczęścia i wielkiej radości, życzy...

***

Niech świąteczny czas wprowadzi do Państwa życia spokój, harmonię i radość, a w Państwa domu niech zagości prawdziwie rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.

***

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja.

***

W tym świątecznym czasie składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia oraz nadziei i sił, z którymi bez problemu pokonacie wszystkie trudności.

***

Życzymy, aby nadchodzące święta wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.