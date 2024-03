Krótkie życzenia wielkanocne gotowe do wysłania SMS-em, mailem, przez Mesengera i WhatsAppa esz

Najpiękniejsze życzenia na Święta Wielkanocne congerdesign/pixabay

Oto najpiękniejsze życzenia wielkanocne gotowe do wysłania. Złóż bliskim i znajomym piękne życzenia, by sprawić im radość w tym trudnym dla wszystkich czasie. U nas znajdziesz najpiękniejsze propozycje życzeń świątecznych do wysłania sms'em lub przez Facebooka. Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.