Życzenia na Wielkanoc: najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc! Piękne, zabawne, oficjalne życzenia na Wielkanoc

Dzisiaj z dalekich stron

życzę wesołych świąt,

mokrego Dyngusa,

wesołego jajka,

humoru dobrego

i stołu bogatego.

***

Wielkanocnych pisanek

uśmiechu cały ranek

jajek na twardo

królika z kokardą

mokrego Dyngusa

fajnego psikusa

rzeżuchy po pachy

i smacznej kiełbachy!

***

Zajączka pięknego, Dyngusa mokrego, miłości wiecznej, drogi tylko mlecznej. Świat w szczęście owocnych, życzy kurczaczek wielkanocny! Zakwitły już jabłonie na wiosny powitanie. Posłuchaj biją dzwony! To jest ZMARTWYCHWSTANIE.

***

Kolorowych jajeczek,

rozczochranych owieczek,

rozkicanych króliczków,

pyszności w koszyczku,

a przede wszystkim

mokrego ubrania

w dniu wielkiego lania!

***

Z Okazji świąt Wielkiej Nocy życzę Ci: uśmiechów bez liku przy wielkanocnym stoliku. Przyjaciół wielu, dużo w portfelu, Dyngusa mokrego i czasu radosnego, a przede wszystkim prawdziwych i uczciwych przyjaciół, szczęścia w miłości i spełnienia marzeń!

***

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta ten okres czasu jak najlepiej.

***

W ten poranek Wielkanocny,

tak słoneczny i radosny,

w każdej wiosce dzwony biją

obwieszczając wieść przemiłą:

Chrystus w nocy powstał z grobu!

Krzyczą wszyscy wśród narodu.

Wreszcie przyszło nam zbawienie,

grzechu z Raju odkupienie!

Niech radosna ta nowina

będzie Twemu sercu miła,

Wszyscy cieszmy się, radujmy

Bogu chwałę wyśpiewujmy!

***

Idzie kurczak, baran, zając

w łapkach wielki kosz trzymając,

a w tym koszu, aż po brzegi

ogrom życzeń dla kolegi!

Dużo szczęścia i radości

a na stole wspaniałości;

kiełbas, jajek i mazurka,

babek słodkich i ogórka

na zagrychę do wódeczki

kiedy pójdą w ruch szklaneczki.

Niech te Święta Wielkanocne

będą miłe i radosne,

a na leja, według wskazań

złap za wiadro i naparzaj!

***

Zajączka bogatego,

mazurka cudownego,

pisanek kolorowych,

Świąt wesołych i zdrowych.

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Tobie i całej Twojej rodzinie: wielu łask Bożych, miłości która będzie wypełniać Wasze serca oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia planów w życiu osobistym. Niech Zmartwychwstały Jezus odnowi w Was wiarę i ufność w Boga Jedynego, który roztoczy nad Wami opiekę, Wesołego Alleluja!

***

Z okazji świąt Wielkanocnych życzę wszystkiego tego, co od Boga pochodzi. Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie.

***

***

W te piękne święta

gdy Pan zmartwychwstanie

życzę Ci smacznych jajek na śniadanie

żółtego kurczaczka, białego zająca

i by te święta, trwały bez końca!

***

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja.

***

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składam najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości,

smacznego jajka,

mokrego dyngusa,

mnóstwo wiosennego słońca

oraz samych sukcesów.

***

Beczy w trawie baraneczek

nawołując wniebogłosy

Życzę zdrowia i radości

Wam z okazji Wielkiej Nocy

I dyngusa mokrutkiego

By Wam szczęście dopisało

By rodzinne były święta

By wam nic nie brakowało

***

Kiedy Wielka Noc nastanie,

życzę Wam na Zmartwychwstanie

dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości

w dobrym sercu, w jasnej duszy

i niech wszystkie żale zagłuszy.

***

Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel, Waszego świata odkupiciel. Więc niech będzie koniec złemu i oddajmy hołd nasz Jemu, Alleluja, Alleluja!

***

Niech te święta Wielkiej Nocy spłyną rzeką Boskiej mocy, otuliwszy serce Wasze spokojem i radością. Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole. Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Wesołych świąt Wielkiejnocy i mokrego dyngusa

***

Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. Z jajka woda wyleciała, Śmigus-Dyngus obwieszczała. Wesołego Alleluja!

***

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. Życzenia wielkanocne składa...

***

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku!

***

Z okazji świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia smacznego jajka oraz obfitego Lanego Poniedziałku. Życzenia wielkanocne składa...

***

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja".

Najlepsze życzenia od...

***

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. Życzenia wielkanocne składa...

***

Baranku śnieżno-biały - dokąd bieżysz kudłaczu? I Ty zajączku miły - gdzie się śpieszysz uszaty? Niesiemy upominki, okruch chleba i szynki oraz garść uśmiechu do kurczęcej chaty wkrótce wspólnie z aniołkiem co już zleciał na ląd: zaśpiewamy Wam drodzy Radosnych Świąt!

***

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,

Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!

***

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę Ci: uśmiechów bez liku przy wielkanocnym stoliku. Przyjaciół wielu, dużo w portfelu, Dyngusa mokrego i czasu radosnego, a przede wszystkim prawdziwych i uczciwych przyjaciół, szczęścia w miłości i spełnienia.

***

Beczy w trawie baraneczek nawołując wniebogłosy. Życzę zdrowia i radości Wam z okazji Wielkiej Nocy i Dyngusa mokrutkiego by Wam szczęście dopisało, by rodzinne były święta, by Wam nic nie brakowało. Życzenia wielkanocne składa...

***

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach

Wielu wrażeń, mokrej głowy

w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego

i wszystkiego najlepszego

***

Wszystkiego dobrego, jajka wielkiego, malowanego, zielonej łączki, na której zajączki jedzą makowce i pasą owce.

***

Wesołego zajączka,

co po stole bryka.

Smacznościami wypełnionymi,

Świątecznego koszyka.

Smacznego jajka,

mokrego dyngusa.

Radości płynącej,

ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil,

spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

***

Wielkiej, świątecznej radości,

na stole dóbr obfitości,

jajeczka święconego,

mocno zakrapianego!

Najlepsze życzenia wielkanocne!

***

Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. Z jajka woda wyleciała, Śmigus-Dyngus obwieszczała. Wesołego Alleluja!

***

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego, mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka.

***

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia

wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie

najbliższych osób

szczerze życzy ………

***

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.

***

Baranka wielkiego, zająca nieskromnego, jajek kolorowych, świąt odlotowych, dyngusa mokrego po pachy śmiesznego, rodzinnej atmosferki , szynki 3skrzynki, mazurka pysznego i koszyczka obfitego.

Specjalne życzenia wielkanocne i uściski!

***

Złociutkich kaczuszek, jajeczek dzbanuszek, słodziutkich baranków,

słonecznych poranków, wiosennej euforii, a w brzuszku świątecznych

kalorii.

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzę Wam wiosny, wiosny i jeszcze raz wiosny!

Pękających na drzewach pąków,

ziemi, która zaczyna pachnieć i słońca, które nie tylko świeci, ale wreszcie

także grzeje.

Życzę Wam wiosny w życiu codziennym, rodzinnym, w pracy,

na koncie bankowym ale przede wszystkim życzę Wam wiosny w sercu!

***

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

Życzę Wam dużo zdrowia, pogody ducha,

Smacznego jajka, mokrego dyngusa.

I skaczącej kiełbaski.