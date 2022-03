Święta Wielkanocne 2022 – kiedy wypadają w tym roku i czy mamy wtedy wolne od pracy? [KALENDARZ]

Święta Wielkanocne, kiedy wypadają w 2022r.?

Wielkanoc to dla wielu z nas najważniejsze święto w kalendarzu. Upamiętnia ono misterium paschalne - mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święto to jest ruchome, więc jego termin co roku przypada na inny dzień. W tym roku do Świąt wierni przygotowują się już od 2 marca, czyli Środy Popielcowej, która rozpoczyna 40-dniowy post.

Wielkanoc przypada nam na 17 kwietnia, po okresie Triduum Paschalnego.