Najlepsze prace fotografii artystycznej w krakowskim MuFo

- W muzeum, którego wystawa główna nosi tytuł "Co robi zdjęcie?" tego typu wystawę traktujemy jako rozszerzenie dyskusji podejmowanej przez nas na co dzień. Co robią te zdjęcia? Oczywiście, rozszerzają myślenie o fotografii, o naszej kulturze wizualnej. Ale też trójka z prezentowanych artystów podejmuje temat rasy, dotyczący każdego z nas - jest to kwestia, która dzieli nasze społeczeństwo i ogranicza nasze pole widzenia świata. To bardzo ważna wystawa, jeśli chodzi o inicjowanie dyskusji artystycznych, społecznych i politycznych w Polsce - mówi Dominik Kuryłek, kurator wystawy.

Artyści komentują otaczającą ich rzeczywistość, szukając obrazów, pozwalających mówić o własnych doświadczeniach. W tym roku szczególnie mocno wybrzmiewa głos czarnych, portretowanych w różnych kontekstach kulturowych i momentach historycznych.

Biekek Depoorter, Samuel Fosso, Arthur Jafa oraz Frida Orupabo to artyści nagrodzeni przez Deutsche Börse Photography Foundation, których prace złożyły się na najnowszą wystawę w MuFo. Od ustanowienia nagrody w 1996 roku, w trakcie wystawy prac finalistów zostaje ogłoszony zwycięzca konkursu, do którego trafia nagroda w wysokości 30 tys. funtów. W tym roku wyróżnienie to trafiło do pochodzącego z Kamerunu Samuela Fosso. Podczas laudacji podkreślono, że wieloletnie badania artysty nad autoportretem jako forma wyrazu są z jednej strony zanurzone w tradycji fotograficznej, z drugiej pozostają one niezwykle aktualne, odnosząc się do współczesnych kwestii politycznych.