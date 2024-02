Na Rynku Głównym w Krakowie manifestowali solidarność z narodem palestyńskim. "Niech żyje Palestyna"

Manifestujący wyrażają sprzeciw wobec działań wojennych ze strony Izraela, które prowadzą do ofiar śmiertelnych wśród cywilnej ludności Palestyny. Wzywają do zaprzestania ludobójstwa. Na krakowskim Rynku pojawili się w sobotę z takimi hasłami jak: "Niech żyje Palestyna", "Solidarnie z Palestyną", "Stop war".

Organizatorzy demonstracji wskazują, że agresja, która rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, pochłonęła już ponad 26 tysięcy ofiar oraz pogrzebała pod gruzami niemal całą infrastrukturę w Strefie Gazy. Przytaczają też ostatnie informacje o odkryciu masowego grobu, skrywającego ciała trzydziestu mężczyzn, którzy zginęli z rękami skrępowanymi za plecami.

"Palestyńczycy wzywają do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa. To tylko jeden z licznych przykładów zbrodni państwa Izrael na narodzie palestyńskim. Tymczasem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi, że nie wolno oskarżać Izraela o zbrodnie ludobójstwa. Protestujemy przeciwko słowom ministra Sikorskiego, chcemy podkreślić, że MSZ nie mówi w naszym imieniu. Wzywamy do solidarności z narodem palestyńskim i zaprzestania ludobójstwa prowadzonego przez Izrael przy pomocy Ameryki oraz przy wsparciu innych krajów, w tym Polski" - przekazuje inicjatywa Kraków dla Palestyny.