Na krakowskim Rynku Głównym głośne "Czuwaj" popłynęło z ust 1700 zuchów i harcerzy z całej Małopolski

Zaangażowanie, poczucie współodpowiedzialności i chęć wyciągania dłoni do osób w potrzebie to nauka, która jest czerpana i kultywowana przez kolejne pokolenia zuchów, harcerzy i instruktorów. Podczas święta ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wyróżniono szczególnie tych ostatnich, którzy swoją postawą i przykładem pełnią nieocenioną rolę. Za ich pracę włożoną w kształtowanie kolejnych pokoleń harcerzy i zuchów, ZHP wyróżniło ich specjalnymi odznaczeniami. Również podczas uroczystego apelu na Rynku Głównym harcerzom wręczono odznaczenia państwowe.

Dla wszystkich przybyłych do Krakowa, ZHP Chorągwi Krakowskiej przygotowały specjalny program, z podziałem na grupy wiekowe. Wszystko po to, by nie tylko cieszyć się z możliwości spotkania w szerszym gronie, ale także nawiązywać i wzmacniać przyjaźnie.