Na krakowskich kąpieliskach najczęściej toną ci, którzy potrafią pływać, ale przeceniają swoje możliwości

Czy krakowianie potrafią pływać?

Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ kluczową sprawą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nad woda nie są umiejętności pływackie. Większość osób, które się topi potrafi pływać. Ci, którzy nie potrafią utrzymać się na wodzie nie ryzykują i nie pływają.

A dlaczego topią się ci, którzy potrafią pływać?

Najczęściej dochodzi do przecenienia swoich umiejętności, a szczególnie niebezpieczne jest to w połączeniu z pływanie poza strefą strzeżoną. Jeśli do tego dojdzie opadnięcie z sił lub skurcz to mamy gotowy scenariusz na tragedię. Często zdarza się, że taka osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Do ilu interwencji ratowników dochodzi podczas sezonu w Krakowie?

Ta liczba co roku oscyluje pomiędzy 150 a 200. To są tylko udokumentowane interwencję, nie notujemy żadnych prewencyjnych działań więc realnie jest to dużo większa liczba. W sezonie najczęściej interweniujemy w okolicach kąpielisk – Bagry, Zakrzówek, Kryspinów. Miejscem naszej pracy jest też Wisła, do której zdarza się, że ludzie skaczą z mostów. Są też, którzy turyści podczas spacerów wskakują do wody, żeby się ochłodzić.