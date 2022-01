Na AGH powrót do przeszłości sprzed kilku dekad. Spokojnie, to tylko gra

Gracze, uczestnicy spotkania, wcielą się we wcześniej przygotowane role. Fabuła larpa AGH rozgrywana będzie w fikcyjnym, nieistniejącym totalitarnym państwie i opowiadać będzie o zjeździe władz, decydujących o losach kraju. Będzie również zawierać elementy fantastyki w stylu lemowskim i bezpośrednio nawiązywać do obchodzonego aktualnie roku Stanisława Lema.

„Dodatkowa wartość larpów, na którą zwracają uwagę organizatorzy to możliwość doświadczania przez uczestników ról i postaw, z którymi na co dzień nie mają do czynienia, lub z którymi się nie identyfikują. Larpy mogą poruszać trudne społecznie tematy, problemy moralne, wywoływać silne emocje i skłaniać do myślenia” – informują organizatorzy.

Autorami larpa są wykładowca Akademii dr inż. Marek Frankowski oraz Jan Gąsior, scenarzysta i współtwórca gry komputerowej „Ghostrunner”, uznanej za najlepszą grę 2020 r. w konkursie Digital Dragons Awards oraz nominowanej do Paszportów Polityki w kategorii Kultura Cyfrowa.