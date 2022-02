"My jedynie bronimy się przed agresją ze strony Putina i jego reżimu". Dziś w Krakowie akcja solidarności z Ukrainą

- Władimir Putin niby wycofuje swoje wojska spod ukraińskiej granicy, a w tym samym czasie jego wojska i najemnicy prowadzą ostrzały po jednostkach wojskowych i cywilnych budynkach w Donbasie. 17 lutego doszło do ostrzelania przedszkola, kiedy tam były dzieci - przekonuje nas Andrij Olijnyk, przewodniczący krakowskiego Związku Ukraińców w Polsce. Mówi to w dniu, kiedy w stolicy Małopolski odbędzie się wielka akcja solidarności z Ukrainą.

Jego zdaniem Rosja robi wszystko, żeby sprowokować Ukrainę do ataku. - Tymczasem nasz kraj absolutnie nie chce żadnej wojny. My jedynie bronimy się przed agresją ze strony Putina i jego reżimu - twierdzi Olijnyk. Jednocześnie bardzo dziękuje władzom w Krakowie za wsparcie. - Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Rządzący w Krakowie starają się z całych sił podkreślać solidarność z narodem ukraińskim, a także powagę sytuacji, która naprawdę jest niebezpieczna. Niepokojące działania ze strony Rosji to nie jest już tylko sprawa ukraińska - przekonuje przedstawiciel Związku Ukraińców.