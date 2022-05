Muzyczna opowieść o Mordechaju Gebirtigu. Premiera spektaklu „Zun, zun, zang – język utracony” w Teatrze Barakah

Mordechaj Gebirtig całe życie mieszkał w krakowskim Kazimierzu. Początkowo pracował jako stolarz, z czasem objawił jednak talent artystyczny. Związał się z lokalnymi kabaretami żydowskimi, w których występował i dla których pisał wiersze i piosenki. W czasie okupacji trafił wraz z rodziną do krakowskiego getta, gdzie został rozstrzelany wraz z dwoma córkami i przyjacielem – malarzem Abrahamem Neumannem.

„Pognałam do domu, przeskakując kałuże krwi na rogu ulicy Dąbrówki i naszego zaułka, Janowej Woli. To tutaj, aż pod parter ściana domu była połupana odpryskiem kul (...) Neuman, Abraham Neuman, wiesz, ten wysoki malarz, co utykał, aha i pan Gebiritg, co cię nauczył śpiewać Rejzele. Szli na końcu grupy, obaj starzy i chorzy. Neuman nie ukląkł. Zmierzył się laską na komendanta. Gebirtiga też zastrzelili. To istne szaleństwo!” – napisała w swym pamiętniku Halina Nelken, która była świadkiem wydarzeń.