Morderstwo w Wierzchowiu. Mąż zabił żonę i popełnił samobójstwo. NOWE FAKTY

Ludzie opowiadają, że rankiem w czwartek w całym domu świeciło się światło. Taką sytuację zastał jeden z dwóch synów ofiar tej tragedii. To mogło wskazywać, że do dramatycznych scen doszło nocą ze środy na czwartek. Jak dowiedzieliśmy się od jednej z mieszkanek - to syn znalazł ciała. Matka leżała na łóżku przykryta kołdrą. Miała rozbitą głowę. Ojca odszukał na strychu, gdzie starszy mężczyzna powiesił się.

- To sprawa niepojęta dla nas. Oboje małżonkowie byli tak zaangażowani w działalność społeczną. Podczas festynów, zabaw udzielali się, pomagali w przygotowaniach, porządkowaniu terenu. Gdy sadziliśmy drzewka wokół centrum Wierzchowia, to pan Tadeusz pomagał nieustająco - mówi Marta Krztoń, radna - reprezentująca Wierzchowie w Radzie Gminy Wielka Wieś.

Leczył się na raka. Zabił żonę, bo chciał, by odeszli razem?

- Podczas malowania białych pasów na parkingu pilnował, żeby żaden samochód nie parkował, nie utrudniał prac. A gdy malowaliśmy ławki przy placu zabaw, to on pilnował, żeby nikt nie usiadł na mokrej farbie i nie pobrudził się. Natomiast dzieciom i turystom zwracał uwagę, żeby nie zaśmiecali źródełka, czyścił strumyk. Bezinteresownie dbał o porządek we wsi. To ważne, bo teraz trudno o tak oddanych ludzi, żeby chcieli społecznie pracować dla innych - dodaje radna.

Jeden z mieszkańców przechodząc obok domu małżonków, wzdycha. - Nie zrozumiemy, co się tam stało, że tak dobrzy ludzie zginęli w tak tragicznych okolicznościach. Tu nikt nie da złego słowa o nich powiedzieć - zaznacza. Dodaje, że wszystkich poruszyła choroba starszego pana. Leczył się onkologicznie. - Ale przecież wiele osób tak się leczy. Oni - przynajmniej tak wyglądało - starali się myśleć pozytywnie - zaznacza jedna z mieszkanek