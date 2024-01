Moje miasto. Kraków na szarym końcu metropolitalnej Ligi Mistrzów

Zabytki klasy światowej, prestiżowe muzea, duże lotnisko, miliony turystów - Kraków pod wieloma względami już należy do czołówki. Dawna stolica Polski liczy ponad 800 tysięcy mieszkańców i pod tym względem zajmuje 23 miejsce wśród miast w Unii Europejskiej. Ze studentami i pracującymi tu cudzoziemcami (głównie z Ukrainy) to milionowa metropolia, co daje już 15. lokatę w UE i miejsce w czwartej dziesiątce całego Starego Kontynentu.

Z takimi warunkami Kraków istotnie mógłby rywalizować o największe laury, gdyby nie smog dławiący miasto w okresie zimowym i system transportu odbiegający standardem od pozostałych największych europejskich aglomeracji.

W przypadku ponad milionowych miast w UE metro mają niemal wszyscy (Sofia, Praga, Mediolan, Monachium, Barcelona, Budapeszt, Hamburg, Warszawa, Bukareszt, Wiedeń, Paryż, Rzym, Madryt, Berlin). Nieco inaczej jest w Kolonii (15 miejsce), gdzie w tunelach jeździ miejska kolej. Wśród milionowych miast w całej Europie metra nie ma Odessa, Perm i Birmingham (ma rozbudowaną sieć kolejową).