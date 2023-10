Moje miasto. Igrzyska mocną figurą na politycznej szachownicy. Czy Kraków na tym skorzysta?

Czy powinien w niej uczestniczyć Kraków? Ostatnie igrzyska europejskie kosztowały nasze miasto 100 mln zł, a rząd przekazał na inwestycje ok. 500 mln zł. W przypadku igrzysk letnich wkład musiałby być dużo większy, a rządowe wydatki też proporcjonalne do rangi wydarzenia.

Nie brak też komentarzy, że temat igrzysk to przedwyborcza. Opozycja nie przeprowadziła jednak zmasowanego ataku miażdżącej krytyki. Prezydent Warszawy ocenił, że to ratowanie wyborczego poparcia. Nie było jednak stanowczego "nie" płynącego ze stolicy. Wygląda na to, że igrzyska to jednak mocna figura na politycznej szachownicy, której nikt nie zamierza zrzucać z pola gry.

Paryż pokazuje skalę. Na stole musiałyby się pojawiać miliardy. Możemy sobie jednak wyobrazić, że do gry wkracza Kraków i na igrzyska budują nam metro, modernizują system oczyszczania i wymieniają piece węglowe na ekologiczne w Małopolsce. Część obiektów sportowych już mamy. Musiałby powstać m.in. basen olimpijski, czy korty do tenisa z trybunami. Można też skorzystać z potencjału Śląska.

Ktoś powie, że nie mamy stadionu olimpijskiego, który w Krakowie na co dzień byłby zbędny. W Paryżu impreza zostanie zainaugurowana na Sekwanie i pod wieżą Eiffla. My mamy Wawel i Wisłę. Co to jednak za igrzyska bez reprezentacyjnej areny dla sportowców. Węgrzy na niedawne mistrzostwa świata w lekkiej atletyce wybudowali duży stadion, który po imprezie zostanie pomniejszony, by był na miarę potrzeb.