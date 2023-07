Moje miasto. Bezkolizyjny transport na czerwonym świetle. Ulice w centrum Krakowa tylko dla tramwajów?

Możemy mieć bezkolizyjny transport przebudowując ulice Starego Miasta, tak by trasy tramwajowe były oddzielone od dróg dla samochodów. Aby wprowadzić takie rozwiązanie na wąskich ulicach zapewne trzeba byłoby wprowadzić zakaz ruchu dla aut, nieco szersze zmienić w jednokierunkowe i wszędzie znacznie ograniczyć parkowanie. Zmiany musiałby też dotyczyć placu Wszystkich Świętych i dojazdu samochodami do magistratu, z którego korzystają urzędnicy oraz radni mający specjalne wjazdówki.

Tak mogłoby być, gdyby na ulicach nie dochodziło do sytuacji, w których tramwaje czekają na światłach, muszą spowolnić z powodu jadących przed nimi samochodów, albo cała komunikacja stoi przez źle zaparkowane auto, np. przy ulicy Długiej.

Metro ma tę zaletę, że jego trasa nie krzyżuje się z drogami dla aut, rowerów, ścieżkami dla pieszych. Jakie mamy alternatywne rozwiązanie, jeżeli chcemy, by miasto się rozwijało, wzrastała liczba podróży komunikacją miejską, a samochody coraz częściej zostawały na parkingach i w garażach? I tu powraca to magiczne słowo „bezkolizyjny”, czyli taki transport, w którym tramwaj albo autobus jedzie wyznaczonym korytarzem i ma absolutny priorytet.

Do tego wypadałoby przebudować skrzyżowania tak, by torowiska nie przecinały dróg dla innych użytkowników ruchu. Węzły przesiadkowe nie powinny polegać na tym, że trzeba być dobrym sprinterem, by na czas dobiec i zdążyć na przesiadkę, aby nie czekać na kolejny pojazd 15 albo 20 minut. Bez tego mówienie o bezkolizyjnym, szybkim transporcie jest demagogią.