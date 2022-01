Minister Niedzielski ostro o wypowiedzi kurator Nowak. Poszło o szczepienia

Zaczęło się od wywiadu dla Radia Zet, który Barbara Nowak udzieliła w piątek rano. Zapytana o to, czy nauczyciele powinni podlegać obowiązkowi szczepień, odpowiedziała tak:

- Człowiek dorosły, człowiek wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – konsekwencje tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone.