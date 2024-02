Mimo dużej wiedzy onkologicznej są ciągle nowotwory, o których słyszy się sporadycznie. Jednym z nich jest rak dróg żółciowych OPRAC.: Aleksandra Łabędź

Raku dróg żółciowych to rzadki nowotwór zdiagnozowany u ok. 1750 Polaków. Przez niespecyficzne symptomy niejednokrotnie wykrywany jest już w zaawansowanym stadium. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jak wygląda ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna? Kampania „Uwaga na drogi żółciowe!” to swoistego rodzaju nawigator pacjenta i jego bliskich po meandrach związanych z chorobą na różnych etapach, a przygotowana strona www.zoltedrogi.pl to pierwsze rzetelne miejsce w Internecie, które w sposób kompleksowy odnosi się do potencjalnych czynników ryzyka, diagnostyki, metod leczenia oraz wsparcia dietetycznego.