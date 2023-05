Mija pierwsza rocznica śmierci Jerzego Treli, legendarnego aktora Starego Teatru

"Całe życie czerpałem siłę ze sceny. Dziś teatr jest już inny, rzeczywistość jest inna, nie wszystko już zagram, nie wszystko mi się podoba. Ale aktorstwo jest rodzajem nałogu. Mam to rzucić i jeździć na działkę sadzić marchewkę? Wątpię, że umiałbym się przestawić. Jestem uzależniony od teatru, od ludzi. Sprawiam wrażenie człowieka zamkniętego, bo taką mam gębę, ale bez ludzi nie istnieję" - mówił w ostatnim wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej".

Jerzy Bińczycki, kolega z teatralnej sceny mówił o Jerzym Treli, że "to człowiek dotknięty palcem Bożym, nieświadomy wartości swego talentu. Korzysta z niego podobnie jak Aztekowie, którzy złota używali do wyrobu najprostszych narzędzi. Jest szalenie skromny i pokorny. Jurek to zwyczajność przy nadzwyczajności".

Urodził się w rodzinie kolejarzy we wsi Leńcze w 1942 roku. Początkowo miał iść w ślady ojca, ale ponieważ wykazywał zdolności do rysowania, zdał do krakowskiego liceum plastycznego. Po szkole trafił do Teatru Ludowego w Nowej Hucie, gdzie zajmował się animacją lalek. Potem znalazł pracę w krakowskim Teatrze Lalki i Maski Groteska. Tam koledzy i koleżanki namówili go, aby zdawał do PWST. Jeszcze w czasie studiów związał się z zaczynającym wtedy działalność Teatrem STU. Tam zabłysnął rolą radcy Popryszczyna w "Pamiętniku wariata" według Mikołaja Gogola.