Miesiąc działalności miejskich pomocników. Ponad 4 tys. razy udzielali informacji, podjęli ponad 1,7 tys. interwencji

4645 razy udzielono różnego rodzaju informacji – turystycznej, kulturalnej, związanej z bieżącymi wydarzeniami i atrakcjami w mieście, komunikacją miejską,

W gorące dni pytano także o parki i kąpieliska,

Podjęto 1782 interwencji dotyczących Parków Kulturowych, przede wszystkim w sprawie potykaczy, handlu obnośnego, głośnej

muzyki z lokali, nieodpowiedniego oświetlenia zewnętrznego lokali oraz reklam

muzyki z lokali, nieodpowiedniego oświetlenia zewnętrznego lokali oraz reklam 478 osobom udzielono różnego rodzaju pomocy, np. związanej z urazami

zanotowano 480 interwencji związanych z zakłócaniem porządku, takich jak hałas, spożywanie alkoholu

W 69 przypadkach City Helpers musieli skontaktować się ze strażnikami miejskimi, dzwoniąc na specjalny telefon interwencyjny

Tegoroczna edycja projektu została zmodyfikowana w oparciu o doświadczenia z poprzednich lat. Z myślą o mieszkańcach wydłużony został czas pracy City Helpers – w dni powszednie obecni są na Starym Mieście i Kazimierzu do godziny 21, w weekendy zaś aż do 1 w nocy. Pozwala to na lepsze zarządzanie gospodarką nocną, co sprawdza się szczególnie w miesiącach wakacyjnych, gdy ruch turystyczny w mieście rośnie.