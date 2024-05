Międzynarodowy Dzień Slow Joggingu w Krakowie - co w programie?

Co to jest slow jogging?

Slow Jogging to metoda zbadana i opatentowana przez profesora Hiroakiego Tanake z Uniwersytetu Fukuoka w Japonii.

W Polsce metoda jest znana od 11 lat. To bieg dla każdego, niezależnie od wieku; nie przeciąża stawów, nie powoduje urazów, nie wymaga specjalnej kondycji.

Regularny Slow Jogging to przede wszystkim doskonałe antidotum na choroby cywilizacyjne: cukrzycę, otyłość, nadciśnienie, miażdżyce, choroby serca. To aktywność która nie wymaga żadnych dodatkowych sprzętów, sal - jedynie chęci i motywacji uczestników do regularnych treningów.