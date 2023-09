Miasto znów szuka dzierżawcy dla fortu Mogiła. To dobre miejsce np. na koncerty

- Ten fort, w ramach realizacji umowy społecznej zawartej z mieszkańcami Nowej Huty w związku z budową spalarni, został wyremontowany od góry do dołu z zewnątrz. Należy tylko dokończyć remont, zajmując się wnętrzem, de facto w zakresie wynikającym z potrzeb przyszłego użytkownika - zachęca Sławomir Matys, główny specjalista w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych. - Jeśli chodzi o zagospodarowanie fortu, to katalog dopuszczalnych funkcji jest szeroki. Nie dopuszczamy funkcji, które mogą zniszczyć zabytek. A patrząc na usytuowanie i dostęp do tego obiektu, to moim zdaniem dobre byłyby tam - nazwijmy to tak - głośne działania z zakresu kultury, mogłoby to być miejsce dla urządzania różnych koncertów. Bo nie ma sąsiadów, którym by się przeszkadzało, a dostęp komunikacją miejską jest dosyć łatwy - wyjaśnia.