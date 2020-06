Matura 2020 z "Weselem", wierszem Anny Kamieńskiej i… przeciekami?! Sprawą zajmie się policja

Za tegorocznymi maturzystami już pierwsze egzaminy i pierwsze emocje. W poniedziałek rano zdawali pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, na którym pojawiło się „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, a jeśli ktoś postawił na analizę wiersza – czekał na niego utwór „Daremne” Anny Kamieńskiej. Po południu część zdających zmierzyła się z egzaminem z polskiego na poziomie rozszerzonym. Okazuje się, że tegoroczna matura może też mieć swoją ciemną stronę i zajmą się nią śledczy...

W poniedziałek w całym Krakowie rozpoczęło matury 10 tys. 308 osób. W tym roku, z racji epidemii koronawirusa, egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym (logistyka wchodzenia do szkoły tak, by się nie grupować, dezynfekcja rąk, półtorametrowe odstępy między stolikami itp.), a matur ustnych w ogóle nie będzie. Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części: pierwsza to test (sprawdzający m.in. czytanie ze zrozumieniem), druga - własne wypracowanie. Większość co roku wybiera rozprawkę. Tym razem temat brzmiał: „Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu?”. Należało rozważyć ten problem i uzasadnić swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Wesela”, do całego dramatu Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.

Jak piszący oceniają maturę z "Weselem"? - Nie była trudna, mogło być gorzej. Były gorsze lektury na liście – odpowiadały zgodnie Karolina i Krystyna, które maturę z języka polskiego zdawały w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Jak dodawały, najbardziej cieszą się, że w tym roku nie ma matury ustnej, zwłaszcza z języka polskiego. „Wesele” każdy uczeń powinien przeczytać, bo to obowiązkowa lektura, trzeba znać cały tekst. - Jeżeli uczeń ma pojęcie o „Weselu”, to jest w stanie zinterpretować podany fragment tekstu, a także odnieść się do całości dramatu, w którym fantastyczne są i postaci, i przedmioty, i sytuacje. A jednocześnie fantastyka to dla młodych ludzi obszar, który czytają, wręcz się z niej „doktoryzują”, poza tym mogli się odnieść do filmu, komiksu. Myślę, że tutaj matura była bezpieczna dla ucznia – podsumowuje Anna Matuszek, nauczycielka polskiego w VIII LO w Krakowie.

Od maturzystów słyszeliśmy, że pisząc tę rozprawkę przywoływali np. „Małego Księcia”, twórczość Jacka Dukaja czy np. serial „Ślepnąc od świateł”. Kto nie zdecydował się na rozprawkę, podejmował się analizy tekstu poetyckiego - wiersza „Daremne” Anny Kamieńskiej. - Tekst Kamieńskiej jest ładny, ciekawy i dla ucznia, który myśli refleksyjnie, jak najbardziej do odczytania – uważa Anna Matuszek. Utwór podejmuje temat sensu oraz kresu życia. - Według mnie wiersz mówi o tym, że człowiek zbiera to, co dla niego najcenniejsze, a więc pamiątki przeszłości, przedmioty po ojcu, bagaż życia, doświadczeń, różne rupiecie, które stanowią kontekst i sens naszego życia na ziemi. Natomiast ostateczne rozstanie z tym światem jest również rozstaniem z tym wszystkim. Okazuje się, że to, co jest pamięcią o przeszłości czy dorobku pokoleń – na sam koniec jednak nie jest takie ważne, do nowego świata i życia nie zabierzemy tej fizycznej pamięci, przedmiotów – interpretuje polonistka z VIII LO.

Maturą 2020 – jak się okazuje – zajmą się nie tylko maturzyści, ale również… policja. Pojawiły się bowiem informacje, że jeszcze przed startem matury miały być wpisywane w wyszukiwarce Google frazy związane z tematem tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Co świadczyłoby o przeciekach. Przed godziną 9 hasło "wesele elementy fantastyczne" wyszukiwano m.in. w województwie małopolskim, a do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej trafiła informacja o takich wyszukiwaniach z województwa podlaskiego. - CKE informuje, że dziś na policji zostanie złożone w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dalsze kroki będą uzależnione od ustaleń śledczych – przekazał nam w poniedziałek po południu sekretariat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.