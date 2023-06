Matteo Bocelli na solowych koncertach w Polsce. Syn słynnego tenora wystąpi 11 października w ICE Kraków

Matteo Bocelli dał się już poznać polskiej publiczności w czasie koncertów swojego ojca – Andrei. U jego boku wystąpił kilkakrotnie, m.in. na stadionie w Poznaniu cztery lata temu i przed rokiem na PGE Narodowym, gdzie zaśpiewał także swoje piosenki. Jego pojawienie się na scenie za każdym razem było dla słuchaczy ogromną niespodzianką, którą przyjmowali z nieskrywaną radością. Owacje dla Matteo dorównywały tym, jakie dostawał Andrea. Fani zostali całkowicie „kupieni” po tym, jak widzieli z jakim szacunkiem młody Bocelli odnosi się do swego ojca. Podczas koncertu w Warszawie przytulił – wyraźnie wzruszonego – tatę na oczach blisko 30 tysięcy widzów i mówiąc „Ti amo, papà”.

Po raz pierwszy świat usłyszał Matteo Bocellego w „Fall on Me”, angielsko-włoskim utworze z 2018 roku, którego młody Bocelli jest współautorem. Zaśpiewał go ze swoim ojcem. To wtedy publiczność dowiedziała się, że Andrea Bocelli ma bardzo uzdolnionego syna o aparycji amanta filmowego. Piosenka szturmem podbiła serca fanów na całym świecie, znalazła się także na przebojowym albumie seniora „Sì”, który wspiął się na sam szczyt list Billboard 200 i UK Official Albums. Utwór odtworzono w różnych serwisach streamingowych 300 milionów razy. Znalazł się także na ścieżce dźwiękowej filmu Disneya „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”.