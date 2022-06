Margaret nie chce odcinać kuponów od przeszłości. Piosenkarka wystąpi podczas Wianków Święta Muzyki w Krakowie

Naprawdę nazywa się Małgorzata Jamroży i pierwsze kroki na estradzie stawiała już jako nastolatka. Występowała w telewizyjnych talent-shows, nagrywała piosenki do reklam i prowadziła własny zespół. Cała Polska usłyszała o niej dopiero w 2012 roku, kiedy zaopiekował się nią polski oddział koncernu Universal. Pod pseudonimem Margaret zaprezentowała utwór „Thank You Very Much”, który napisali dla niej szwedzcy producenci. W ślad za nim poszła debiutancka płyta młodej wokalistki, na której zaprezentowała prosty i melodyjny pop – „Add The Blonde”.

- Kiedy jest się dwudziestolatkiem, zdanie innych na twój temat jest ważne, chcesz żeby ludzie cię lubili i chcesz się czuć częścią pewnej wspólnoty. I ja też tak chciałam. Dlatego wiele decyzji, które podjęłam, może nie było do końca zgodnych ze mną. Wiem to z perspektywy czasu teraz, ale wtedy płynęłam na fali – tłumaczy nam piosenkarka.