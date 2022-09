Marek Krajewski żegna się z Eberhardtem Mockiem. "Błaganie o śmierć" to ostatnia powieść o wrocławskim policjancie

„To był lipiec 1992 roku. Pracowałem wówczas w Ossolineum, w dziale starych druków. Pewnego dnia dostałem zlecenie od mojego szefa, żebym uporządkował pewne książki, które były w magazynie. Wykonałem te obowiązki dość szybko i nie miałem co robić. Siedziałem więc i przeglądałem książki, które wpadały mi w ręce: rozmaite to były pozycje, głównie o charakterze religijno-spirytystycznym. Jakieś dzieło o duchach, jakiś traktat łaciński o demonach - czytałem to, przeglądałem. I nagle przyszła mi do głowy taka myśl: „A może by napisać książkę, której akcja rozgrywa się w przedwojennym Wrocławiu i która byłaby horrorem?”” – tak w 2016 roku Marek Krajewski mówił Robertowi Migdałowi z „Gazety Wrocławskiej” o momencie, kiedy narodził się Eberhardt Mock.

W ciągu pięciu godzin powstał scenariusz pierwszej powieści. „Śmierć w Breslau” ukazała się w 1999 roku. Po raz pierwszy pojawił się bohater literacki Eberhardt Mock, pracownik wrocławskiego Prezydium Policji, z czasem nazwany pieszczotliwie przez czytelników „Ebim”.