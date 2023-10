Marcin Patrzałek - wirtuoz gitary, który oczarował świat. Dla krakowian wystąpi już w najbliższą środę w ICE Kraków

Światowy fenomen gitary stawia ten instrument strunowy w świetle reflektorów i czyni z niego najważniejszego bohatera koncertu, jednocześnie pokazując, jak wiele można przekazać za pomocą gitary właśnie. Zapraszamy na koncert dwudziestodwuletniego gitarowego geniusza, który oczarował świat. Marcin Patrzałek - objawienie America's Got Talent, zwycięzca Must Be the Music, wirtuoz, kompozytor i artysta, który wymyka się sztywnym ramom, tworząc zupełnie nową definicję muzyki gitarowej.

Trasa "Instrumentalizm" to połączenie najbardziej znanych aranżacji klasycznych, coverów współczesnych utworów oraz prezentacja autorskich kompozycji. Wyrusz w muzyczną podróż od V Symfonii Beethovena, przez Kashmir Led Zeppelinów, aż po wirtuozerskie autorskie kompozycje. To wszystko w nowym wydaniu z potężnym wsparciem perkusji, basu, smyczków, i elektroniki.

Styl perkusyjny, który Marcin Patrzałek wykonuje na gitarze od wielu lat, umożliwia przedstawienie znanych słuchaczom utworów w zupełnie niecodziennym wydaniu. Prezentujemy unikatowy koncert, który łączy najbardziej popularne wykonania, m.in. z America's Got Talent, wraz z nową twórczością, wzbogacone elektroniką i innymi instrumentami.