Małopolska wyprzedza na drodze rozwoju. Zarząd województwa otrzymał wotum zaufania. Opozycja krytykuje

Zarząd Województwa Małopolskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu w 2022 roku. - To jest nasza wspólna praca, którą w mojej ocenie wykonaliśmy naprawdę rzetelnie - podkreślił marszałek małopolski Witold Kozłowski. Przedstawiciel opozycji Jacek Krupa (Platforma, Nowoczesna-Koalicja Obywatelska), skomentował raport o stanie województwa za ubiegły rok słowami: - Papier jest papierem, a rzeczywistość jest inna.

- Nie będę szerzej wspominać o tym, jaki to był trudny rok. Jak wiemy, przyszło nam żyć i pracować w takim czasie, gdy ciągle coś zaskakuje. Niestety są to zazwyczaj sytuacje kryzysowe. Ciągle musimy reagować na to, co wokół nas, nie zaniedbując zadań bieżących. Jesteśmy przecież potężną korporacją, zatrudniającą blisko 21 tysięcy pracowników, to 80 różnego rodzaju instytucji, w tym blisko 20 spółek prawa handlowego. Wszystko to działa na różnych podstawach prawnych, więc komplikacja zarządzania tak rozległym obszarem jest duża i spraw bieżących jest wiele. Ponadto dochodzą właśnie te, niezależne od nas kwestie i wydarzenia, które zaskakiwały, wpływając na życie wszystkich, zaczynając od pandemii, a później wojny i napaści na niepodległe państwo ukraińskie - mówił marszałek małopolski Witold Kozłowski podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, na której głosowano absolutorium i wotum zaufania dla zarządu regionu.

Obawa o fundusze z Unii Europejskiej

W dyskusji głos zabrali radni województwa, m.in. Jacek Krupa - w imieniu klubu radnych Platforma, Nowoczesna-Koalicja Obywatelska, Wojciech Kozak - w imieniu klubu radnych Polskie Stronnictwo Ludowe, Grzegorz Biedroń - w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.

- Ten raport jest jak droga Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna. Miałem okazję być w tym rejonie. To nie jest długa droga. Budowa rozpoczęła się 5 lat temu. Jest kawałek rozkopanego ronda i nic więcej. Papier jest papierem, a rzeczywistość jest inna. Mieszkaniec widzi tę rozkopaną drogę i zastanawia się kto rządzi i czy dobrze rządzi - mówił Jacek Krupa. Zwrócił także uwagę na kwestię dotyczącą pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej: - Jeżeli wyłączymy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, dotyczący zachodniej części regionu, to tych pieniędzy jest o pół miliarda euro, czyli ponad 2 miliardy złotych mniej niż w poprzedniej perspektywie. Jesteśmy w połowie 2023 roku, a uruchomiono pierwszy nabór na nowe fundusze. Trochę się tym martwimy również w kontekście tego, co się dzieje w polityce ogólnokrajowej. Mówi się, że środki z Unii Europejskiej nie są zagrożone. Mamy nadzieję, że tak jest jak zapewnia pan marszałek. Siłami naszego klubu i PSL zlikwidowaliśmy największe zagrożenie - rezolucję LGBT.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. radni sejmiku województwa małopolskiego przegłosowali uchylenie deklaracji z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

8,5 miliarda złotych dla Małopolski

Marszałek Witold Kozłowski przekonywał: - Jesteśmy regionem naprawdę bardzo dynamicznie się rozwijającym, pomimo tych trudności, na które napotykają wszyscy. Podał też obrazowy przykład, odnoszący się do skali funduszy, które były motorem rozwoju regionu w ostatnich latach. - Ze wszystkich linii finansujących przede wszystkim inwestycje, linii rządowych, typu Fundusz Lokalnych Inwestycji, Mosty dla Regionów, Polski Ład i jeszcze innych mających wpływ na różne obszary naszego życia, do Małopolski w tym czasie trafiło 8,5 miliarda złotych, które czy to się komuś bardzo podoba czy nie, nie trafiały wcześniej do naszego regionu, bo takich linii poprzednie rządy w stronę samorządów nie kierowały - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Wicemarszałek Łukasz Smółka odniósł się do zarzutów dotyczących drogi Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna: - Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pierwszy etap, o długości 2,5 km, został oddany w 2020 roku. Obecnie ok. 4-km odcinek jest w trakcie realizacji. To wynika z faktu skomplikowania inwestycji, w ramach której powstają cztery mosty ale też cztery ronda. Koszt zadania to ponad 65 mln zł. W tum roku inwestycja zostanie ukończona. Zgadzam się, że powinna być wykonana nieco szybciej, ale na taki harmonogram prac wpływ miała zmiana przepisów, wymagania ze strony Wód Polskich. Obecnie realizacja zadania przebiega w optymalnym tempie.

Małopolska wyprzedza inne regiony

Do zarzutów odniósł się też Grzegorz Biedroń: - Będąc w opozycji trudno chwalić. Wypadałoby chwalić, ale trudno to zrobić. Rozumiem ten trud, bowiem ostatnie lata, także w okresie przed przejęciem władzy w Sejmiku przez Prawo i Sprawiedliwość były wyjątkowo dobrymi latami dla Małopolski, co widać w raporcie o stanie województwa. Można było jeszcze bardziej się pochwalić.

Odnosząc się do tematu dróg Grzegorz Biedroń zwracał uwagę, że ich jakość w Małopolsce jest dużo lepsza niż w innych województwach, czy na Słowacji albo Węgrzech. Wspomniał o dużych inwestycjach drogowych, których realizacja prowadzona jest w ostatnich latach, jak budowa północnej obwodnicy Krakowa, czy drogi ekspresowej S7 między Krakowem a granicami województwa świętokrzyskiego. Przekonywał, że Małopolska lepiej rozwija się od sąsiednich województw, a do tego jest to rozwój harmonijny, a nie taki jak np. na Mazowszu, gdzie od Warszawy odstają inne powiaty. - Województwo, które tak szybko się rozwija w sposób naturalny nieco mniej korzysta ze środków Unii Europejskiej. Patrząc jak dużo dzieje się dobrych rzeczy w Małopolsce, jak duże środki państwo polskie może przeznaczać na rozwój, to bym nie płakał. Jak dyskutowaliśmy kilkanaście lat temu, to mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby mocniejsze europejskie regiony wspierały te słabsze. To widzimy na horyzoncie. Jak patrzymy na rozwój niektórych regionów we Włoszech to nadal są na poziomie sprzed 20 lat. Małopolska, według Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku w porównaniu do 2011 roku osiągnęła poziom o 75 procent wyższy, pomimo że po drodze mieliśmy pandemię - mówił Grzegorz Biedroń. - Biorąc pod uwagę ostatni rok i poprzednie lata, mając na uwadze kilkaset regionów europejskich, to jesteśmy na pewno wśród 10 najlepiej zarządzanych i najlepiej rozwijających się regionów europejskich - dodał.

W głosowaniu Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi Województwa Małopolskiego. Za głosowało 22 radnych, 6 przeciw, 5 osób wstrzymało się, 6 nie głosowało. Kolejnym ważnym punktem było sprawozdanie z rocznego z przebiegu wykonania budżetu województwa oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2022 r. Kluczowe dane, wskaźniki oraz działania i inwestycje przedstawił marszałek Witold Kozłowski.

Przekonywał też, że zarząd województwa prowadzi spokojną, rozważną politykę budżetową. - To jest rzetelnie zrealizowany budżet, który państwo uchwaliliście, a my mieliśmy go w ciągu całego roku realizować - zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

W głosowaniu radni sejmiku zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2022 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 22 radnych, przeciw było 5 osób, wstrzymało się 5 radnych, 7 osób nie głosowało.

