Nowa Lewica przedstawiła kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wiceszef MSZ Andrzej Szejna apeluje: "Głosujcie na Lewicę!"

- Ta kampania, którą tu dzisiaj inaugurujemy będzie kampanią, która rzeczywiście będzie przebiegała na kilku poziomach. Po pierwsze będziemy prezentować konkretne rozwiązania, dla konkretnych województw. Będziemy mówić o tym, co jest do zrobienia, ale jednocześnie będziemy też mówić o standardach demokratycznego prawa, standardach, które powinny nas wszystkich obowiązywać. W tym kontekście nie da się nie skomentować sytuacji, która jest związana z Collegium Humanum. My jako Lewica zadajemy bardzo konkretne pytanie poprzedniemu rządowi - dlaczego ta uczelnia dostała akredytację? - pytała posłanka na Sejm RP Daria Gosek-Popiołek: - Ta rozmowa o standardach jest o tyle istotna, że odbywa się w kontekście przywracania praworządności, ale ona dotyka każdego aspektu naszego życia: od kwestii społecznych, przez kwestie nauki, po kwestie związane z ochroną środowiska czy przyrodą włącznie. To pokazuje jak wielka praca jest przed nami wszystkimi do zrobienia i jak wiele zadań stoi zarówno przed władzą centralną, także przed Sejmem, ale również przed władzami wojewódzkimi i innymi władzami samorządowymi.