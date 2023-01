Małopolska powołuje spółkę do przechowywania i transportu wodoru. Kraków już testuje autobusy na ten gaz

W uchwale dotyczącej powołania Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru, podkreślono, że ten gaz ma ogromny potencjał, by pełnić ważną rolę w redukcji emisji szkodliwego dwutlenku węgla, głównie spowodowanej przez wykorzystanie paliw kopalnych. Zaznaczono też, że dostęp do surowców kopalnych jest ograniczony, co prawdopodobnie doprowadzi w dłuższej perspektywie do ich niedoboru. W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność działań związanych z minimalizowaniem skutków postępującego kryzysu energetycznego spowodowanego głównie wojną w Ukrainie.

- Będziemy potrzebować coraz więcej urządzeń, elementów pozwalających na transport i przechowywanie wodoru - zaznacza dr inż. Andrzej Czulak, ekspert ds. magazynowania i transportu wodoru, z którym Województwo Małopolskie, wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym, ma utworzyć nową spółkę. Wkład finansowy Małopolski w spółkę wyniesie 20 tys. zł.