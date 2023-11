Małopolska planuje rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Od grudnia ma się zwiększyć liczba kursów pociągów

Na odcinku Kraków – lotnisko Balice pociągi kursują teraz co 30 min w godz. 6-18 i co 60 min w pozostałym czasie. W ramach zmian ma zostać wprowadzona poprawa dowozów do lotniska w godzinach wczesnoporannych oraz odwozów w godzinach późnowieczornych.

W przypadku linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 1 (Wieliczka – Kraków Główny – lotnisko Balice) obecnie na odcinku Wieliczka – Kraków Główny pociągi kursują co 30 minut w godz. 5-10 i 14-18 oraz co 60 min w pozostałych porach dnia. W ramach zmian od połowy grudnia planuje się wprowadzenie kursów na tym odcinku co 30 minut w godz. 6-18.

W ramach SKA 2 (Sędziszów – Miechów – Kraków Główny – Skawina) na trasie Sędziszów – Kraków pociągi jeżdżą co 30 min w godz. 5-9 i 15-18 oraz co 60 min w pozostałym czasie, natomiast na trasie Kraków - Skawina – co 30 min przez większą część dnia. Kursy SKA do Skawiny są sukcesywnie wydłużane - w marcu 2022 r. do Podborów Skawińskich, a w październiku tego roku do Przeciszowa. Plany od grudnia dla tej linii dotyczą dalszego wydłużania relacji Kraków – Podbory Skawińskie – Przeciszów do Oświęcimia. Ma też nastąpić połączenie wybranych kursów między Sędziszowem a Krakowem oraz Krakowem i Oświęcimiem.