Małopolscy strażacy jadą na pomoc Grecji. Będą walczyć z potężnymi pożarami lasów koło Aten. Dla druhów z Tarnowa to pierwsza taka misja

Błyskawiczna mobilizacja do pomocy Grekom

Czasu na przygotowanie się do wymagającej misji było niewiele. Decyzja o tym, że polscy strażacy jadą z pomocą do Grecji, aby wesprzeć miejscowe służby w walce z pożarami lasów zapadła we wtorek (18 lipca), a już nazajutrz wszystko było gotowe.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaznaczył, że strażacy z PSP, pomagający w kryzysowych sytuacjach za granicą są tam nazywani "polskimi bohaterami".

Podkreślając, że strażacy zostawiają w Polsce swoje rodziny, zapowiedział: "My całym sercem, każdego dnia, będziemy z wami myślami". "Ale też proszę was, pomagając innym, uważajcie na siebie, dbajcie o swoich współpracowników" – mówił Łukasz Kmita dodając, że do Grecji jedzie nowoczesny zakupiony przez rząd sprzęt strażacki.

W okolice Aten wyruszyły dwa kompletne moduły do gaszenia lasów z ziemi z użyciem pojazdów. To nie tylko wozy ratowniczo-gaśnicze, ale także kontenerowce, pompy do wody dużej wydajności, quady oraz różnego rodzaju specjalistyczne wyposażenie i sprzęt, który będzie przydatny podczas prowadzenia działań.