Małe dożynki na Wielkowiejskim Targu. Będą tradycyjne wieńce i zespoły folklorystyczne prezentujące przyśpiewki Barbara Ciryt

Wielkowiejski Targ odbywa się w soboty co dwa tygodnie na placu Wspólnoty w Szycach przy Urzędzie gminy Wielka Wieś Barbara Ciryt Zobacz galerię (14 zdjęć)

Wielkowiejski Targ to tradycyjne produkty lokalne, a wraz z nimi kultura ludowa i tradycje regionu. Tym razem, podczas cyklicznego targu w sobotę, 19 sierpnia, zaplanowano "Małe dożynki". Co to oznacza? Podczas wydarzenia uczestnicy podziwiać będą mogli malownicze wieńce uwite przez gospodynie. Na scenie natomiast wystąpią zespoły folklorystyczne, które zaśpiewają przyśpiewki o żniwach i tradycji ludowej, a podczas panelu dyskusyjnego poruszony zostanie temat folkloru ziemi krakowskiej.