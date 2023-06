Magdalena Sroka wraca do magistratu. Była wiceprezydent będzie doradzać prezydentowi

- Każda osoba, która w urzędzie miasta przyczynia się budowania lepszej jakości zarządzania jest mile widziana pod warunkiem, że nie jest to obciążenie dla podatników. Póki co funkcja pani Sroki ma nie by takim obciążeniem. Jeśli miasto na tym zyska, to nie ma o czym dyskutować, choć nie bardzo rozumiem, jaki miałby być zakres, w jakim będzie doradzała pani Magdalena Sroka, ale dopytam o to w interpelacji – komentuje Małgorzata Jantos z klubu Nowoczesny Kraków, przewodnicząca Komisji kultury. - Może pani Sroka uświadomi panu prezydentowi, że Spółka Kraków5020 to był nietrafiony pomysł?

- Ekipa Jacka Majchrowskiego działa tak, że w kółko pojawiają się te same osoby. Widać, że wyczerpał się zasób chętnych do współpracy, nikt z zewnątrz nie chce się tego podjąć. Okazuje się, że „nowe” osoby to tak naprawdę ci sami, tylko w innych funkcjach. Być może pani Sroka została ściągnięta, by odbudować wizerunek KBF-u, który ucierpiał przecież po tym jak złożone zostało zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeśli natomiast chodzi o wizerunek Spółki Kraków 5020, to nic już nie jest w stanie go uratować, tak zaawansowany jest to proces rozkładu. Ekipa prezydenta Majchrowskiego działa jak słoń w składzie porcelany – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.