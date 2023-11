Mada niebezpieczna dla pasażerów i pojazdów MPK. Lepiej uważajcie!

"To apel do pieszych, aby nie wbiegać przed nadjeżdżający tramwaj. Apel kierujemy również do kierowców samochodów, aby również zwracali uwagę na nasze tramwaje" - podkreśla MPK.

"Wielu z Was nie jest świadomych jak bardzo złe warunki panują na torowisku podczas jesieni. Mimo słonecznej pogody nasi motorniczowie walczą z ślizgawicą. Mada - to śliska powierzchnia szyny powstająca z organicznych substancji np. liści, trawy, nasion wymieszanych z kurzem lub błotem. Gdy mada zalega na szynie pojazdy szynowe tracą przyczepność. Droga hamowania ekstremalnie się wydłuża. Koła tracą przyczepność i jedynym ratunkiem jest piasek i hamulce szynowe" - dodają w MPK.

W mediach społecznościowych zamieścili specjalny film, pokazujący jak motorniczy walczy z poślizgiem, sypie piachem i wytraca prędkość "rzucając" pulsacyjnie hamulce szynowe. Oglądajcie film koniecznie z dźwiękiem.