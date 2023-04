Maciej Maleńczuk reaktywował swój rockowy zespół Homo Twist. Pierwszy koncert 28 kwietnia w krakowskim klubie Buda

- Impuls przyszedł z zewnątrz: kiedy Netflix zaproponował mi wykorzystanie w swej produkcji piosenki „Narkomanka” z repertuaru Homo Twist, stwierdziłem, że łatwiej mi będzie nagrać ten utwór na nowo niż bawić się z prawami autorskimi do oryginału. Tak też się stało – i kiedy zaprosiłem sekcję rytmiczną z mojego obecnego zespołu do studia, okazało się, że „Narkomanka” w nowej wersji brzmi lepiej niż w pierwotnej. Postanowiliśmy więc nagrać ponownie siedemnaście piosenek z trzech pierwszych płyt Homo Twist. Tak powstała muzyczna „piguła”, którą zaprezentujemy podczas nadchodzących koncertów – mówi nam Maciej Maleńczuk.

Maciej Maleńczuk powołał Homo Twist na początku lat 90., by zaprezentować rockowe oblicze swej twórczości. Przez skład zespołu przewinęło się wielu znanych muzyków ze sceny alternatywnej: Olaf Deriglasoff, Franz Dreadhunter, Artur Hajdasz czy Tomasz „Titus” Pukacki. Grupa nagrała pięć studyjnych albumów: „Cały ten seks” (1994), „Homo Twist” (1996), „Moniti Revan” (1997), „Demonologic” (2005) i „Matematyk” (2008). Rozczarowany frekwencją koncertów Homo Twist, Maleńczuk rozwiązał formację w 2009 roku. Po czternastu latach przerwy powraca ona niespodziewanie do nagrywania i koncertowania.

Po raz pierwszy zobaczymy Homo Twist w nowym składzie w piątek 28 kwietnia w krakowskim klubie Buda. Będzie to elitarny występ – bo do lokalu wejdzie tylko sto osób. Podczas koncertu każdej z wykonywanych przez zespół piosenek ma towarzyszyć specjalny wideoklip z treściami przeznaczonymi tylko dla osób dorosłych. Oficjalna premiera Homo Twist po reaktywacji nastąpi w Ustrzykach Dolnych podczas festiwalu Zew Się Budzi, który wypada w dniach od 30 kwietnia do 1 maja kwietnia.