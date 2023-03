Loty na lato. Zmiany siatki połączeń na lotnisku i nowości w Kraków Airport

- Jestem pewien, że każdy pasażer znajdzie wymarzone połączenie z Krakowa, a turyści z całego świata będą mogli ponownie tłumnie odwiedzić Kraków i Małopolskę. Już w czerwcu rozpoczną się też Igrzyska Europejskie Kraków -Małopolska 2023, podczas których sportowcy zawitają do Polski, a potem powrócą do swoich krajów z wspaniałymi wrażeniami z pobytu w naszym regionie - powiedział prezes Radosław Włoszek.

Prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek, zaznacza, że przełom marca i kwietnia to czas, gdy zaczynamy myśleć o wakacjach i letnim wypoczynku, a branża lotnicza rozpoczyna wtedy sezon LATO 2023.

Nowości na krakowskim lotnisku

W sezonie Lato 2023 nowością będzie uruchomienie trasy Kraków – Stambuł. Wkrótce, 27 kwietnia wystartuje połączenie do Stambułu oferowane przez polskiego przewoźnika PLL LOT. To nie wszystko, bo od 1 maja kolejny przewoźnik Turkish Arlines zacznie loty na tej samej trasie. To nowy przewoźnik na lotniku w Balicach.