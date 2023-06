Litwa w obiektywie fotografów. Otwarcie wystawy "Litwa. Dwa stulecia fotografii" w MCK

- Fotografia litewska należy do najbardziej skonsolidowanych fenomenów w fotografii światowej. Litwini wypowiadają się poprzez to medium bardzo konsekwentnie od pokoleń, używając fotografii na różne możliwe sposoby. Jest to jedna z najważniejszych historii fotografii na świecie. Na tej wystawie można zobaczyć jak artyści litewscy są od siebie różni, od reporterów po abstrakcjonistów, od socjologicznych twórców po performerów – wyjaśnia Adam Mazur, jeden z kuratorów wystawy.